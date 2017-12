¿Tú también eres un adicto al té en busca del mejor producto?

Cualquier amante del buen té sabe bien la diferencia que hay entre consumir una marca como cualquiera de las que podemos conseguir en un supermercado y consumir un buen té que haya sido seleccionado entre las mejores hojas de la planta. Al fin y al cabo, la calidad que nos podemos encontrar entre un producto y otro es más que significativa y sin duda es un aspecto que tienen en cuenta muchos clientes a la hora de adquirir sus productos. Una búsqueda de calidad que no solo se refleja en esas elecciones sino que cada vez está más presente en Internet, con tiendas especializadas como Royal Tips Tea para ofrecer a los clientes justo el producto que están buscando y que sin duda alguna no se encuentra en otro sitio.

De hecho, cuando se trata de comprar un buen té, no solo tendremos que tener en cuenta cuestiones como la variedad, el aroma o las especias que puedan acompañarlo y que sin duda harán de esta bebida un verdadero placer para muchos. Sino que también tendremos que tener en cuenta el tratamiento y la procedencia de ese té, unas cuestiones que influyen en la calidad final mucho más de lo que nos imaginamos y que en parte también explican por qué es tan diferente el té que viene en una bolsita dentro de una caja de cartón frente al té que podemos comprar en hoja.

Por todo ello, no nos debería de extrañar que cada vez haya más personas interesadas en este tipo de comercios que han visto un gran auge gracias al uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Unos comercios donde no solo podremos disfrutar de esos productos de calidad que tanto buscamos sino donde tendremos la seguridad de obtener todas las ventajas que nos encontramos en los comercios tradicionales como la atención al cliente, el servicio especializado o bien la garantía de compra. Sin olvidarnos del hecho de que Internet a menudo es sinónimo de ahorro tanto por el menor número de intermediarios que permite ofrecer unos precios mucho más competitivos como por el hecho de que nos encontraremos muchas más ofertas y promociones con las que seguir ahorrando.

La importancia de un buen té: más allá del sabor

Siguiendo con el tema del té y de la importancia que tiene comprar productos de calidad, no podíamos dejar de mencionar un aspecto del té que deberíamos tener en cuenta a la hora de comprarlo: los beneficios que nos aporta. De hecho, esos beneficios están directamente relacionados con la calidad del producto que compremos así como de la variedad del mismo.

En ese sentido, y a pesar de que todos los tipos de té nos aporten numerosos beneficios para el organismo (e incluso el consumo de algunas variedades está ligado a un menor número de enfermedades y a la reducción de las posibilidades de padecer muchas otras como el cáncer), podemos diferenciar seis tipos de té: té blanco, té verde, té amarillo, té oolong (también conocido como té azul), té rojo (el famoso pu-erh, un té fermentado con numerosas propiedades) o bien el té negro. No obstante, y aunque se haga esta distinción, todos los tipos de té pertenecen a la misma variedad de planta, la Camellia Sinensis y lo que diferencia a unos y otros es el procesamiento al que se someten las hojas (o incluso el arbusto y los brotes en función de cada variedad de té) una vez que se han recolectado.

Una serie de procesos que son los que más tarde le aportarán a cada variedad de té sus características más distintivas (entre otras el aroma, el sabor e, incluso, las propiedades que tenga) y que dependen en gran medida de la oxidación a la que se somete a las hojas durante su elaboración.

Por otro lado, y relacionado con las distintas variedades de té que hay, si queremos tener la seguridad de que estaremos aprovechando al máximo las propiedades del té que hayamos elegido, será necesario que sepamos prepararlo bien. En especial cuando se trata de un té en hojas de calidad donde la diferencia de sabor entre una taza bien preparada y otra serán mucho más notables que entre los tes comerciales de peor calidad.

De esta manera, la temperatura del agua será el elemento fundamental a la hora de preparar un buen té dado que variará entre los 50º C a 75º C de los tes verdes, los 75º C a 80º C de los tes amarillos, los 80º C de los tes blancos o los 85º C a 95º C de los tes oolong. Dejando la temperatura cercana a la ebullición para el té rojo y el té negro.