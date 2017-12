¿Sabes cómo optimizar tu negocio?

A pesar de que a la hora de hablar de negocios hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que serán más o menos importantes en función del sector en el que nos encontremos, sin duda alguna la eficiencia en la gestión del mismo es un punto común a todo tipo de negocios. Sobre todo si tenemos en cuenta que una buena gestión se traducirá en un mejor funcionamiento y, por lo tanto, en mayores ingresos. Algo que es especialmente en las pequeñas empresas donde es incluso más importante saber aprovechar y sacar el máximo partido a los recursos disponibles.

Por ese motivo, no nos debería de extrañar que cada vez más empresarios decidan invertir de forma inteligente en sus negocios y opten por softwares especializados como Bookgy. Sistema de reservas en la nube. Un software de gestión integral con el que no solo podremos tener la seguridad de que estaremos administrando bien nuestro negocio sino con el que tendremos a nuestra disposición toda una serie de herramientas adicionales con las que podremos dar un mejor servicio a nuestros clientes. De hecho, entre esas herramientas nos encontramos con algunas especializadas en marketing, con las que interactuaremos mejor con nuestros clientes y a quienes les podremos dar un mejor servicio al ofrecerles justo lo que necesitan. Unos clientes que también podremos conseguir precisamente gracias al uso de un software como este.

¿Cuáles son las principales ventajas de un sistema de reservas online como Bookgy?

Además de las ventajas que acabamos de comentar y que sin duda son ya de por sí bastante interesantes para cualquier negocio, con un programa como Bookgy podremos hacer todo tipo de gestiones con las que agilizar los diferentes procesos de nuestro negocio. Independientemente del sector en el que nos encontremos y de la forma más sencilla posible, lo que no solo se traducirá en un ahorro de tiempo sino también en un ahorro de dinero al ser mucho más eficientes en nuestro día a día laboral.

En ese sentido, una de las grandes ventajas que tiene Bookgy es la gestión de reservas y de citas que podremos personalizar como mejor nos convenga. Por ejemplo, en función de la hora del día, del tiempo que dure la sesión, de la fecha en la que nos encontremos, etc. e incluso nuestros propios clientes podrán pedir cita online, gestionando ellos mismos la reserva que más tarde veremos en nuestro programa y que facilitará mucho nuestro trabajo al no tener que estar dedicando más tiempo del necesario a esta gestión. Una gestión, la de cuadrar una agenda, que cualquiera que haya tenido alguna vez un negocio sabe lo complicado que puede llegar a ser, sobre todo en sectores de trabajo como la peluquería, la fisioterapia, el dentista, las clases extraescolares o bien las actividades deportivas. Si bien es cierto que es un requisito indispensable si queremos que nuestro negocio funcione bien y pueda dar un buen servicio.

Un servicio para el que también es importante conocer bien a cada cliente y cuya gestión podremos llevar a cabo con Bookgy. Cuestiones como los datos personales, las facturas emitidas, los pagos y los pagos pendientes, las preferencias a la hora de reservas, las posibles alergias o enfermedades (especialmente en los sectores médicos y estéticos), etc. son un indicativo más de la profesionalidad de un negocio y de la importancia que tienen los clientes. Por lo tanto, una buena gestión de todos estos asuntos será a su vez un sinónimo de la profesionalidad y de la seriedad que se puede esperar de nuestra empresa. Es decir, será un valor añadido para nuestros clientes que reflejará una buena parte de lo que pueden esperar de nosotros y de nuestro negocio.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que con un programa como Bookgy también podremos realizar las típicas gestiones relacionadas con los cobros, los pagos, la emisión de facturas, las cajas, etc. ya no nos quedarán motivos para no contar con un programa como este con el que mejoraremos hasta el último detalle de nuestro negocio. E incluso podremos crear campañas de mailing (muy relacionado con el tema del marketing que hemos comentado antes y que también podremos gestionar desde Bookgy) con las que ofrecer todo tipo de información, promociones y ofertas a nuestros clientes y a nuestros clientes potenciales.

Finalmente, no podíamos olvidarnos de hablar de un aspecto importante que todo empresario tiene en cuenta: el precio. Si bien es cierto que un programa como este es una inversión para nuestro negocio, la realidad es que hay veces que los presupuestos son ajustados. No obstante, gracias a la variedad de planes y de precios que tenemos, seguro que encontramos el que mejor se adapte a nosotros.