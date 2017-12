¿Ya sabes en manos de quién vas a poner tu embarazo?

Como cualquier mujer que haya sido madre sabe, el embarazo es una de las etapas de la vida más complejas que existen. No solo por el hecho de que se está creando una nueva vida que verá la luz nueve meses más tarde sino por todas las dudas que surgen al respecto. En especial en el caso de los padres primerizos donde además de tener que hacer frente a todos los cambios que están por venir, tienen que hacer frente a un mundo nuevo totalmente desconocido para ellos. Al fin y al cabo, palabras con las que todos estamos familiarizados como matrona, parto, epidural, ecografía o cesárea pasarán de ser unas palabras más del diccionario a ser unas palabras que estarán llenas de significado para los futuros padres.

Por estos motivos, y a pesar de que en España tengamos un buen sistema sanitario, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que deciden buscar un plus de atención en un momento como el embarazo como una de las mejores formas de tener la seguridad de que van a contar con la ayuda y la atención que necesitan. Una atención que viene de la mano no solo de los profesionales especializados en los ámbitos de la ginecología, de la obstetricia y, más adelante, de la pediatría sino de la mano de la última tecnología que acompañará a esas madres y a esos padres durante el embarazo y que supondrá un bienestar para todos.

Una tecnología punta que sin duda es más significativa en el campo de las ecografías donde las nuevas ecografías 4D han supuesto toda una revolución. Unas ecografías tridimensionales con las que los futuros padres pueden ver a su bebé a tiempo real, en movimiento y tal y como se encuentra en el útero. Además de ser una de las pruebas ginecológicas más importantes a la hora de poder dar un buen diagnóstico prenatal así como llevar a cabo un estudio del feto al permitir observar bien los rasgos del futuro bebé. Como podemos ver, un tipo de prueba con la que no nos perderemos ni un detalle y que explican por qué cada vez son más los padres que deciden realizarla a pesar de que no está incluida dentro de los servicios de la Seguridad Social en el embarazo (una serie de cuidados que, como hemos comentado antes, a pesar de ser muy buenos se quedan cortos en muchos aspectos).

Las ecografías 4D: ¿cuándo es mejor hacerlas?

Siguiendo con el tema de las ecografías, y sobre todo de las ecografías 4D, a menudo surgen dudas sobre cuándo es el mejor momento para realizarlas. Una pregunta que muchos padres se hacen y que viene motivada, entre otros aspectos, por el interés que tienen de conocer un poco más a su bebé, de poder ver todo lo que está sucediendo durante el embarazo.

No obstante, y a pesar de que sea más que entendible ese interés ferviente por conocer cómo se está desarrollando todo, si de verdad queremos sacarle el máximo partido a este tipo de ecografías, tendremos que esperar al momento en que sea óptimo realizarla.

En ese sentido, y a pesar de que la fecha ideal sea entre las semanas 25 y 30 de la gestación, en general podemos ver cuatro momentos donde podremos disfrutar al máximo de la experiencia de ver a nuestro futuro bebé en tres dimensiones: