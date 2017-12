Pedir un micropréstamo para afrontar los gastos navideños

Con la llegada más que cercana de las Navidades, son muchas las personas que empiezan a hacer cuentas para ver si podrán afrontar los gastos que suponen las fiestas. Las comidas con los amigos y la familia, los regalos, las escapadas para aprovechar los últimos días del año, etc. son algunas de las muchas cuestiones que hay que tener en cuenta en estos días. Sobre todo aquellas personas que tienen un presupuesto ajustado y para las que unos gastos extras como los de este tipo se vuelven todo un inconveniente al que no pueden hacer frente de manera fácil.

No obstante, gracias a Internet cada vez son más las personas que no solo van a poder disfrutar de estas fiestas sino que pueden disfrutar de un dinero adicional con el que hacer frente a cualquier gasto extra gracias a los micropréstamos online. Unos préstamos rápidos por Internet que han revolucionado el sector financiero y que sin duda alguna han dado una respuesta real a las necesidades de muchas personas. Unas necesidades que por desgracia no encontraban respuesta en los canales de crédito habituales, como por ejemplo los bancos.

De hecho, una de las grandes ventajas que tienen este tipo de micropréstamos es que cualquier persona puede acceder a ellos de forma fácil y rápida. Simplemente hará falta tener un dispositivo con conexión a Internet y ya podremos disfrutar de un préstamo a nuestra medida para cualquier inconveniente o imprevisto que pueda surgir. Tanto si necesitamos un dinero extra para arreglar nuestro coche, para hacer una reforma en casa, para poder seguir con nuestra formación académica (sobre todo para aquellas personas que deciden estudiar un máster de especialización que a menudo suelen ser una verdadera inversión económica) como para todas las personas que quieren poder celebrar las Navidades este año sin tener que preocuparse del dinero, los micropréstamos son la respuesta que buscaban.

Las ventajas de solicitar un micropréstamo por Internet

Como acabamos de comentar, una de las características de este tipo de préstamos es la facilidad que rodea a su petición. Una facilidad que se refleja en el hecho de que no solo no tendremos que esperar colas ni llevar a cabo papeleos y gestiones casi infinitas para solicitar nuestro préstamo sino que lo recibiremos al instante sin tener que dar explicaciones sobre por qué necesitamos el dinero. Es decir, una facilidad que es totalmente opuesta a los mecanismos de financiación por los que se rigen los bancos y que sin duda hacen que muchas personas no puedan optar a un crédito.

Si a todo eso le sumamos el hecho de que a la hora de solicitar este tipo de préstamos tendremos a nuestra disposición un servicio de atención al cliente que nos atenderá las 24 horas del día, los 365 días del año, ya no nos quedarán motivos para no elegir esta opción a la hora de solicitar un préstamo. Sea cual sea la razón por la cual lo necesitemos.

Pero ahí no terminan las ventajas que tienen estos micropréstamos dado que una preocupación habitual de los clientes (especialmente cuando se trata de dinero) es la seguridad que rodea a este tipo de operaciones. Al fin y al cabo, todos estamos acostumbrados a hacer este tipo de gestiones en diferentes bancos y entidades financieras de renombre y con el respaldo de los gobiernos. Sin embargo, ese respaldo no se ve de forma tan directa en la red.

No obstante, podemos tener la seguridad de que estos préstamos son completamente fiables. De hecho, los clientes están en todo momento protegidos y lo único que cambiará con respecto a los bancos es que no tendremos que hacer tantas gestiones para poder comenzar a disfrutar del dinero.

En ese sentido, y a pesar de que todo sean facilidades para solicitarlos, cabe mencionar que sí que es necesario aportar cierta documentación para poder formalizar el trámite y para tener las garantías de que nos encontramos ante una gestión segura tal y como acabamos de comentar en el párrafo anterior. Simplemente tendremos que entregar una fotocopia de nuestro DNI o NIE (para confirmar nuestra identidad así como que somos residentes en España), tener abierta a nuestro nombre una cuenta bancaria y tener un ingreso recurrente que sirva como justificante de que vamos a poder devolver el préstamo. Tres condiciones simples y que puede cumplir todo el mundo pero sobre todo tres condiciones que no vamos a encontrar en ningún banco.

Por último, otro aspecto importante que no podíamos olvidar relacionado con estos micropréstamos es que incluso podemos disfrutar de ellos si nos encontramos en una lista como ASNEF. Si bien es cierto que las condiciones para solicitarlos serán algo mayores que las que hemos comentado antes.