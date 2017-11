Moda: los básicos imprescindibles para este invierno

Este año las marcas y los diseñadores de referencia, traen una serie de novedades y de básicos en tendencias de moda, que no pueden faltar esta temporada en tu armario.

A continuación, puedes encontrar las tendencias de moda y las prendas básicas más destacadas de esta temporada, para que escojas las que mejor se adapten a ti, a tus gustos y a tu estilo y consigas una imagen personal y con clase.

Últimas tendencias en calzado para mujer

Las botas y los botines son uno de los básicos imprescindibles en calzado para esta temporada. Este tipo de calzado es ideal para completar cualquier look y además es el más cómodo para llevar durante el invierno.

Las botas mujer de estilo militar han estado de moda en los últimos años, y esta temporada siguen estando en tendencia. Se pueden encontrar desde modelos clásicos en diversos colores, en negro, en verde militar o en color caqui, hasta otros modelos de botas más novedosos, con acabado brillante y con toque más estilizado y elegante. Las botas militares en color vino con acabado brillante son las más buscadas esta temporada.

Otro modelo de bota que no podría estar más de moda este año, son las botas altas por encima de la rodilla. Se pueden combinar con todo tipo de looks, tanto formales, con una minifalda, una camisa y un abrigo clásico, como con un estilo más informal, y quedarán ideales con cualquier de ellos.

Además, este tipo de botas de caña alta son sumamente cómodas de llevar y muy calentitas, ya que suelen ajustarse a la forma de cada pierna a la perfección, al ser de tipo calcetín. Se pueden encontrar en diversos colores, aunque las más buscadas son las de color negro, marrón o en tonalidades grises.

También están disponibles con tacón bajo y con tacón alto, perfectas para un look de fiesta. Por otro lado, se pueden ver en diferentes materiales, en lana, en cuero o en terciopelo.

En cuanto a los zapatas de fiesta de mujer, cada vez se prima en mayor medida la comodidad, por ello, nos encontramos cada vez más zapatos de fiesta con tacón grueso o con tacones medios o bajos. Las botas de caña alta con tacón bajo son un básico esta temporada, y para las más atrevidas, el color rojo y el charol no pueden faltar. En cualquiera de las firmas más prestigiosas podrás encontrarlas.

Para llevar las botas, botines o cualquier otro tipo de calzado durante las épocas más frías, no pueden faltar unos calcetines de calidad, como los calcetines UO, que además de ser cómodos y calentitos, tienen unos diseños originales y muy divertidos.

Los estampados que más se llevan esta temporada

Una de las tendencias más novedosas que está pegando fuerte esta temporada de Otoño Invierno, es el estampado floral. Este tipo de estampado suele ser más propio de otras estaciones como la Primavera, sin embargo, nos vamos a encontrar con todo tipo de prendas con estampados de flores, con los que llenar de color nuestro look.

Nos lo encontraremos en camisas, en pantalones y hasta en abrigos, aunque con unas tonalidades oscuras y discretas, con flores y hojas en colores apagados, en verde oscuro, rojo o color borgoña.

Los estampados de lunares también estarán a la última moda, y estarán presentes en muchas prendas, especialmente en camisas, en jerseys y en faldas. Se pueden ver lunares de tamaño pequeño, para las más discretas, grandes o desiguales, para las que quieren destacar. Los estampados en color negro, granate y verde son los más destacados.

Tampoco puede faltar el estampado de rayas y las prendas de estilo marinero. Una o varias camisetas o jerseys de rayas en diferentes colores son un básico imprescindible. En este tipo de estampados, priman los colores negro, azul marino y blanco, aunque se pueden encontrar en otros colores, si prefieres dar un toque de luz a tus looks.

La tendencia oversize

Esta tendencia de llevar la ropa amplia, una o dos tallas por encima de la que gastamos, la llevamos viendo desde hace algunas temporadas, y va a seguir estando presente durante la temporada de invierno.

Las camisas oversize son un ejemplo de esta tendencia, que no puede faltar en el armario si queremos vestir a la última moda. No es necesario que todas las prendas del look sean oversize, se puede combinar, por ejemplo, una camisa o un abrigo amplio, con unos pantalones pitillo o con una minifalda ajustada.

Las prendas con volantes

Los volantes suelen ser ideales para los looks de primavera y verano, pero este año, también los vamos a ver mucho en todo tipo de prendas de Invierno. Nos encontramos desde diseños con volantes mini hasta las versiones más atrevidas, con enormes volantes en vestidos, en jerseys y hasta en faldas y pantalones.