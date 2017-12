La mejor opción para ahorrar con el estacionamiento de nuestro coche en Barajas

Cuando se trata de viajar en avión, todo son facilidades y ventajas menos si tenemos que ir hasta el aeropuerto en nuestro propio coche. No por el hecho de que el coche no sea un vehículo cómodo y seguro con el que viajar sino porque aparcar nuestro vehículo puede ser una misión imposible en muchas ocasiones. O si no imposible del todo sí una misión muy cara, sobre todo si tenemos en cuenta el precio que suelen tener los aparcamientos de los aeropuertos como el del parking de Madrid Barajas.

Sin embargo, todos los usuarios de este aeropuerto madrileño están de suerte dado que tenemos a nuestra disposición un nuevo servicio de parking al que podemos acceder a través de la página web www.parkingdelaeropuerto.com/ con el que no solo ahorraremos con el aparcamiento de nuestro coche sino con el que podremos disfrutar de todo un abanico de servicios que difícilmente vemos en otros parkings y que sin duda no nos encontramos en el aparcamiento del propio aeropuerto que está gestionado por AENA.

Por ejemplo, una de esas ventajas es que el aparcamiento se encuentra a tan solo 600 metros del aeropuerto al que podremos acceder en apenas dos minutos gracias a un autobús gratuito que hay a disposición de los clientes. Un autobús que pasa cada 15 minutos para así asegurar un buen servicio para todos los viajeros del aeropuerto. Pero esa no es la única ventaja de la que podremos disfrutar ya que también tendremos acceso a toda una serie de servicios adicionales con los que podremos poner a punto nuestro vehículo mientras estamos de viaje.

De esta manera, no solo tendremos la seguridad de que nuestro coche se encuentra estacionado en un lugar seguro, de la mano de una empresa profesional y bien vigilado sino que también podremos aprovechar el tiempo que pasamos fuera de la ciudad para poder revisar nuestro coche, para pasar la ITV, para poner a punto los neumáticos o bien para reparar cualquier imperfecto que pueda tener relacionado con la chapa o la pintura. Todo ello gracias a los más de 1.000 m2 destinados exclusivamente para todos estos servicios dentro de los 7.000 m2 que tiene esta empresa de aparcamiento para ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

De hecho, esa búsqueda del mejor servicio también se refleja en la posibilidad de reservar nuestra plaza de aparcamiento con antelación. Una opción que podremos realizar cómodamente a través de la página web que hemos mencionado antes, www.parkingdelaeropuerto.com, y que sin duda será una ventaja añadida para todas aquellas personas que quieren tener todo bien organizado antes de salir y que no quieren dejar nada para el último minuto por los posibles problemas que puedan surgir. Una ventaja que solo requerirá de un simple trámite que podemos hacer cómodamente desde casa.

De esta manera, una vez que hayamos accedido a la página web, simplemente tendremos que dirigirnos al apartado de “Reservar” que vemos en el menú superior y allí elegiremos los días en los que queremos estacionar nuestro vehículo al igual que la hora aproximada de llegada y de salida (una hora que podremos calcular teniendo en cuenta los vuelos que tengamos y los horarios de los mismos). Tras esto, veremos que a continuación aparecen las opciones de aparcamiento que podemos elegir, tanto para el parking cubierto como para el parking descubierto (este último es más barato que el primero pero no siempre es el más adecuado para los vehículos, especialmente en los meses donde las condiciones climatológicas son más desfavorables).

Finalmente, y una vez hayamos elegido el parking, podremos añadir algunos servicios adicionales de los que hemos comentado antes con los que disfrutaremos de todas las ventajas de este aparcamiento así como con los que nos aseguraremos de tener un viaje más seguro (como puede ser la opción de plastificar nuestra maleta directamente desde el propio parking o bien la limpieza de nuestro coche con distintas opciones, incluyendo la desodorización). Por último, ya solo tendremos que rellenar el formulario con nuestros datos personales al igual que con los datos de nuestro vehículo y ya podremos proceder a la confirmación y a la reserva de nuestra plaza. Una reserva que, si bien sabremos el precio final de la misma, no tendremos que abonar hasta que no hayamos retirado nuestro vehículo para lo cual podremos optar entre el pago con tarjeta o el pago en efectivo.

Por último, y para completar todos estos servicios, si nos queda alguna duda tendremos a nuestra disposición un teléfono de atención al cliente donde podremos solucionar cualquier problema que nos surja tanto relacionada con nuestra reserva como relacionada con los servicios disponibles.