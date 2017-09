Una manera muy económica de abrir un negocio online

Cualquier emprendedor, el cual desee montar su negocio online, podrá hacerlo sin la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero. Y es que la era digital ha conseguido grandes avances en lo referente al marketing.

Lo primero que tiene que hacer el emprendedor es crear una página web, en la cual detalle la actividad de su negocio. Esta página web deberá estar bien estructurada y organizada. De esta manera, les resultará más fácil a los usuarios navegar por ella. Debe tener un diseño llamativo y acorde a los productos que se venden en esta. También es necesario añadir imágenes y una breve descripción de los artículos

Hacer campañas de marketing a través de las redes sociales se convierte en una gran estrategia. Estas redes tienen un gran poder de difusión, lo que hace que un producto pueda ser visualizado por millones de personas de cualquier lugar del mundo. También se puede optar por abrir un blog. Este tendrá que ser constantemente actualizado. De esta forma, los clientes estarán pendientes de cualquier novedad que redacten en él.

¿Qué necesito para crear mi tienda online?

No hace falta tener un lugar físico en el cual vender los productos. A la hora de crear tienda online, el empresario puede ser un mero intermediario. Se trata de una novedosa técnica de e-commerce, la cual no necesita del desembolso de una gran cantidad de dinero. El dueño de la empresa venderá los artículos que ofrece un mayorista, el cual los compra directamente del fabricante. Todo esto hace que se abaraten los costes.

Esta táctica es muy beneficiosa para el emprendedor, ya que también se ahorrará el tema de la logística y de la distribución. Esta la llevará a cabo el mismo proveedor, el cual incluirá el signo de la empresa online en los paquetes que envíe. Por lo tanto, el empresario solo se encarga de gestionar el cobro y de mandar el pedido a un proveedor.

¿Qué es el sistema dropshipping?

Esta técnica es muy interesante para el empresario, ya que se ahorrará mucho dinero al no necesitar una tienda física. Para llevar a cabo este sistema, es necesario que identifique a los verdaderos mayoristas de los que no lo son. Una manera de conseguirlo es llamando directamente al fabricante y pedirle una lista con los nombres de sus proveedores mayoristas. Así, el empresario se asegura de no ser engañado y de que le ofrezcan el mejor precio.

Una vez localizados los verdaderos mayoristas, el emprendedor deberá contactar con ellos para saber si ofrecen servicio de dropshipping. Si la respuesta es afirmativa, comenzará el proceso para abrir una cuenta.

Una vez hecha, el empresario tan solo tendrá que crear las mejores estrategias para la captación de clientes. Cuando estos le compren un producto, enviará la orden al proveedor para que se encargue del resto del proceso.