Cómo hacer fotos perfectas mientras buceas

La fotografía submarina sigue siendo un campo algo minoritario por dos motivos principales. El primero es la dificultad que conlleva una práctica de cierto riesgo como es el buceo, aunque se diga, sin embargo, que es el deporte de riesgo más seguro. El segundo es el material necesario, puesto que los accesorios que necesitamos para sumergirnos nos pueden costar más dinero que el equipo fotográfico.

No obstante, es un deporte que merece la pena probar si aún no lo has hecho. El buceo es una experiencia única, y la mayoría de los que prueban se enganchan. Para poder bucear, sólo necesitas la licencia, que obtendrás una vez y hayas superado el correspondiente curso. Es fácil encontrar escuelas de buceo homologadas que te introduzcan en este maravilloso mundo del buceo. Muchas veces, estas mismas escuelas también dan cursos de fotografía submarina.

Una vez tengas la licencia, ya sólo es cuestión de práctica, mucha práctica. El hecho de cargar con un equipo fotográfico en las profundidades implica un poco más de dificultad en el buceo, pero las fotografías que conseguirás serán únicas.

Por otra parte, y aunque la fotografía acuática era el sueño de unos pocos hace no mucho tiempo, ya que las cámaras sumergibles no estaban al alcance de todos; hoy en día, en cambio, comprarse una cámara acuática es posible sin tener que dejarte todos los ahorros en ello. Es más, debido a la proliferación de este tipo de cámaras, y el avance de la tecnología, puedes encontrar buenas cámaras sumergibles a muy buen precio.

Pero no sólo se trata de escoger la de mejor precio de entre las mejores cámaras acuáticas, sino de escoger aquella cuya relación calidad-precio sea la mejor. Además, también depende de tus necesidades, no es lo mismo una cámara para principiante, que para alguien que ya tiene cierto rodaje. De la misma manera, tienes que tener en cuenta que las características principales de la cámara sumergible cumpla con tus exigencias, tales como: megapíxeles, pulgadas, peso, tipo de pantalla, estabilizador, etc., etc…

Una vez y hayas escogido tu cámara acuática, ahora queda conocer una serie de trucos, para conseguir las mejores fotos mientras buceas.

Consejos para hacer fotos subacuáticas

Para poder hacer buenas fotografías con cámara sumergible, aquí van una serie de tips:

1. Ajustar bien los parámetros de la cámara

El primer paso es ajustar los parámetros con los que desees trabajar, dependiendo de la luz de que dispongas, no es lo mismo, por ejemplo, fotografiar a mar abierto que en una cueva submarina. Si usas el enfoque automático te ahorrarás un montón de trabajo.

En cuanto a la apertura del diafragma, los mejores resultados se consiguen con aperturas de f/8 o f/11. Para la velocidad de obturación, es bueno saber qué resultado que estás buscando, si quieres congelar el movimiento, las velocidades de obturación rápidas son las indicadas. Por el contrario, quieres que se note el movimiento, usa velocidades de obturación más lentas. No obstante, usando una velocidad de obturación intermedia conseguirás una exposición perfecta.

En lo que se refiera a la sensibilidad ISO lo mejor es usar sensibilidades ISO bajas, para ganar en nitidez. De la misma manera, en el balance de blancos, lo recomendable es usar el modo automático.

2. Evitar el vaho es primordial

Lo primero que has de hacer es mantener la pantalla LCD apagada y evitar en lo posible el uso del flash. Si buceas por una zona con mala iluminación, en ese caso, lo mejor es usar antorchas externas, o ir hacia la superficie para conseguir más luz para el sensor de la cámara.

3. La composición es importante

De la misma manera que cuando estás en tierra, te gusta crear determinadas composiciones, bajo el agua, ha de ser igual. No olvides nunca que los principios de la fotografía operan igual en la superficie y dentro del agua. Está claro que una buena composición hará que obtengas mejores fotografías.

4. Usa las posibilidades de creatividad que te ofrece el medio acuático

El agua te ofrece muchas posibilidades creativas. Un ejemplo es hacer que se vean las gotas en el momento en que el agua salpica, detalles de ese tipo son los que marcarán la diferencia. Para que las fotos salgan perfectas, utiliza el modo automático para conseguir velocidades obturación rápida. Esto lo conseguirás estableciendo un valor ISO alto, también puedes elegir la velocidad de obturación de forma manual, y una abertura de diafragma pequeña.

5. Respetar el entorno es un principio fundamental

Si quieres tomar buenas fotos de los animalitos marinos, la mejor opción es respetar al máximo su entorno y no molestarlos. De esta forma la foto quedará más natural, y al mismo tiempo estarás teniendo el comportamiento adecuado. Ten en cuenta, que los habitantes del mar son fácilmente asustadizos, por lo que, cuanto menos noten tu presencia mejor.

Siguiendo estos consejos y con una cámara apropiada, disfrutarás como nunca del buceo y de la fotografía submarina.