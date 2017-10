Formas de conseguir clientes en un despacho de abogados

A la hora de captar a los clientes, se puede hablar de dos procesos. Por un lado estaría la publicidad, que es la que consigue atraer al público al negocio. Y por el otro se encuentra el marketing digital, que permite una cualificación de estas técnicas de atracción a través de sus herramientas.

En el momento actual, la tecnología ha pasado a formar parte imprescindible de la vida de las personas. Hace algunos años, estar en Internet era algo opcional, que daba prestigio al negocio. A día de hoy el panorama ha cambiado por completo, y tener una presencia digital es una obligación.

El marketing digital, concepto básico también para los bufetes de abogados

El proceso de digitalización es necesario en todo tipo de ámbitos de mercado, y en el jurídico también. La captación de clientes para abogados pasa de forma irremediable por tener un escaparate online. Y esto pasa a su vez por hacer marketing digital.

Lo que ocurre es que los usuarios de Internet no suelen ver con buenos ojos la publicidad. A menudo la consideran como algo invasivo, dado el abuso que se ha hecho de ella en gran cantidad de páginas, en las que en muchas ocasiones es tarea difícil incluso llegar a su contenido.

Hacer marketing digital para abogados también pasar por crear contenidos de calidad

Así las cosas, para conquistar a un público hostil, se hace necesario ofrecer contenidos de calidad que les pueda resultar interesantes. Por ejemplo a través de un blog, en el que se puede dar respuesta a esas preguntas que sean comunes entre los clientes del despacho.

Un usuario que encuentra contenido de su interés en una página, con mucha mayor probabilidad volverá al sitio que si solo ve publicidad en ella. Pero no se debe dejar a un lado la importancia del PPC, o lo que es lo mismo, el pago por click. Es una técnica de inserción de anuncios en Internet, en la que solo se paga cuando el usuario pincha sobre dicho anuncio y se dirige a la web, optimizándose así la inversión.

Una buena forma de hacer este tipo de marketing digital es pagar por posicionarse dentro de los primeros puestos de los resultados del buscador. Tan solo habrá que pagar un coste en el caso de que los usuarios lleguen al sitio. Pero también se puede pagar por aparecer en la publicidad de un sitio relacionado con el sector, en este caso el jurídico.

El papel del SEO también es principal en el ámbito jurídico

Finalmente, resulta imposible hablar de marketing digital a día de hoy sin hacer mención al SEO (Search Engine Optimization). Se trata de aquellas técnicas que se utilizan para optimizar el sitio, logrando así que aparezca en una mejor posición en el buscador. En este momento, cualquier empresa que realmente quiera conseguir el éxito debe tener en cuenta dichas técnicas.

Son muchas las estrategias que se utilizan para posicionarse mejor en el buscador. No se debe infravalorar la importancia del SEO, teniendo en cuenta que los usuarios no suelen buscar demasiado tras los primeros puestos. Por lo cual, si en el despacho no hay nadie que tenga conocimientos al respecto, resulta de vital importancia contratar a un profesional del SEO.