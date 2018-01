En España tenemos seguro de hogar, pero no lo aprovechamos

Si bien es un hecho que el seguro para el hogar no es obligatorio en España, lo cierto es que un estudio reciente ha dado a conocer que más del 70% de las personas en este país ha contratado este seguro.

En un 65% de los casos lo hicieron por cuenta y decisión propia, en tanto que el 35% tienen esta imposición en virtud de un contrato hipotecario. Estos están obligados a contar con un seguro del hogar.

La mayoría piensa que el seguro del hogar es imprescindible, pero no tantos lo contratan

Aun cuando el 90% de las personas piensa que el seguro para el hogar resulta imprescindible para evitar los imprevistos que pueden surgir en una vivienda, un 30% no lo ha contratado todavía. Por otro lado, 5 de cada 10 personas afirma que no se ha leído la póliza entera. Un 28% dice haberlo firmado y no haberlo revisado posteriormente, y casi 4 de cada 10 personas desconoce las coberturas de las que dispone para su día a día.

Este estudio ha puesto de manifiesto que la media pagada por los españoles en concepto de seguro del hogar está entre los 200 y los 400 euros, en un 45% de los casos. A lo que hay que sumar que el 27% de las personas encuestadas dice que ha pagado menos de 200 euros, y el 25% afirma no saber lo que está pagando por este concepto.

¿Qué tipos de seguro del hogar se pueden contratar?

Son varias las posibilidades de contratación disponibles, desde asegurar tan solo el continente de la vivienda, hasta el contenido también, e incluso la responsabilidad civil, que abarca aquellos daños que se ocasiona a terceros. Estas son algunas de las principales opciones personalizadas.

Los datos arrojados por esta encuesta han señalado que el tipo de seguro más contratado es el multirriesgo, tanto cuando se encuentra ligado a una hipoteca (el 35% de los casos), como cuando el usuario decide contratar un seguro del hogar en virtud de una decisión propia (en el 65% restante). Quienes han contratado este seguro, suelen dar más partes a la compañía. Un 61% de ellos afirma que han dado ya entre 1 y 3 partes desde el inicio del contrato.

¿Sabes lo que tienes contratado?

Desconocer las coberturas de los seguros genera varios problemas, siendo uno de los principales no conocer las posibilidades ofrecidas por estos. Esto lleva a pagar un seguro sin sacarle el máximo partido.

Este estudio ha señalado que hasta un 70% de las personas pueden encontrarse en esta situación, bien por dejadez o ignorancia de las opciones ofrecidas, habiendo perdido la oportunidad de pasar un parte a su aseguradora ante un daño producido en el hogar. Frente a estos, se encuentra otro 30% que sí ha dado a conocer la incidencia a su compañía.

Son varias las razones que llevan a que la gestión de las pólizas contratadas no sea siempre la más óptima, llegando incluso a la duplicidad de las coberturas. Principalmente se debe al desconocimiento del sector, la pereza, la falta de tiempo o la complejidad de los términos.