¿Es beneficioso el consumo de marihuana para el rendimiento deportivo?

Ocho son los estados en los que en la actualidad (febrero del 2018) es legal la marihuana en Estados Unidos: Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington. La última legalización se produjo el pasado 1 de enero en California, donde ya se puede cultivar, consumir y comercializar.

A medida que la legalización de la marihuana ha ido cobrando un mayor protagonismo, los investigadores han incluido su estudio para múltiples facetas. Con la intención no solo de encontrar nuevas vías de consumo, sino también poniendo la vista en acabar con algunos de los mitos que acompañan al cannabis.

Tanto es así que muchas de las investigaciones actuales con respecto a la marihuana inciden sobre su capacidad para mejorar el rendimiento deportivo. Sin dejar de lado, por supuesto, que sigue siendo una especie que puede también provocar elementos nocivos para el organismo.

Beneficios del cannabis para la práctica deportiva

Ahora que está tan de moda la práctica del deporte se busca la manera de que todo lo que nos rodea se enfoque en cierta medida hacia la vida saludable. Acercar la marihuana al deporte por parte de los investigadores ayudará a desterrar algunos mitos negativos de esta planta.

Pero, al mismo tiempo, servirá también para potenciar sus elementos positivos y dar a conocer aquellos que pueden resultar negativos para la salud.

Hasta el momento, los investigadores en Estados Unidos han logrado descubrir una serie de beneficios del cannabis para aquellas personas que practican deporte con asiduidad. Pero también han incidido en los aspectos negativos que puede producir el consumo de esta especie.

La marihuana contra las inflamaciones

No, la marihuana en sí no reduce la inflamación muscular y articular. Pero sí lo hace el CBD, es decir, el cannabinoide no psicoactivo en la marihuana. En la actualidad, los investigadores están estudiando su capacidad para poder tratar y/o frenar enfermedades del tipo lupus, psoriasis o enfermedad de Crohn.

Alivio del dolor

Las propiedades antiinflamatorias del cannabis ayudan a aliviar el dolor. Los investigadores vienen realizando tratamientos de cannabis con resultados altamente satisfactorios frente al dolor crónico y el dolor que se produce en los espasmos musculares.

Mejora del sueño

El cannabis no solo ayuda a conciliar el sueño, sino que también podría ser beneficioso para aquellas personas que sufran apnea del sueño y otros trastornos relacionados. Ni que decir tiene que poseer un sueño adecuado incidirá de forma positiva en el rendimiento deportivo.

Aspectos negativos del cannabis en la práctica deportiva

No obstante, estos beneficios de la marihuana en la práctica deportiva chocan con una serie de aspectos negativos que pueden conllevar su consumo.

De todos es sabido que el humo del cannabis puede dañar seriamente los pulmones. Según los estudios de los investigadores, este humo contiene cuatro y cinco veces más toxinas, irritantes y carcinógenos que el humo del tabaco y 20 veces más amoníaco.

Por otro lado, la marihuana puede afectar a las habilidades motoras, aumentar el riesgo de depresión crónica y producir un mayor riesgo de ataque al corazón. Combinar el cannabis con el ejercicio repentino, o practicar deporte bajo la influencia de la marihuana, es altamente perjudicial a todos los efectos.

Los armarios de cultivo

El uso de la marihuana se ha extendido en los últimos años a partir de la presencia de los armarios de cultivo. Estos han facilitado enormemente el desarrollo de esta planta en el interior de la manera más cómoda y eficiente. Hoy en día, cualquiera puede hacerse con un armario de cultivo y disponer de plantas en casa.

Los armarios de cultivo disponen de los accesorios necesarios para cultivar plantas. Los hay para todos los niveles y presupuestos, ya que van desde los armarios más sencillos a los armarios ampliables, pasando por los que presentan doble cámara, accesibles por puerta y tres laterales, etc.

Hay, por tanto, armarios de todas las medidas posibles, con la intención de que se adapten perfectamente a las necesidades de cada uno.

La principal función de estos armarios de cultivo es crear un clima estable para las plantas. Al no estar expuestas al exterior, necesitan de la luz, la ventilación y la temperatura artificial más adecuada para su desarrollo. Algo que se puede conseguir mediante estos armarios.

En definitiva, estos armarios lo que pretenden es crear un clima controlado para que se produzca la floración y la cosecha en los periodos establecidos. Además evitarán que factores externos como el clima adverso puedan echar a perder una plantación.

Hoy estos armarios se han convertido en la forma más limpia y más discreta para cultivar marihuana. A pesar de que su origen tiene lugar ya en la década de los 80 del siglo pasado, lo cierto es que no ha sido hasta hace unos años cuando su comercialización ha ido en aumento. Un auge que ha venido precedido sin duda alguna por los avances tecnológicos que han ido incorporando.