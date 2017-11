Lo que debes saber para invertir en Bitcoins

Si echamos la vista atrás podemos darnos cuenta de todo lo que ha cambiado nuestro mundo en las últimas décadas. Todo lo análogico se ha vuelto virtual, y el paso del papel a la pantalla tiene un protagonista principal. Todos lo conocemos y se llama Internet.

El mundo virtual ha invadido nuestras vidas y nos ha proporcionado términos y costumbres que resultan novedosas para nosotros. La red ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con la redes sociales, nuestra forma de hacer publicidad con el marketing online, y todos los servicios que necesitemos los encontramos en una app.

Estudiamos, ligamos, trabajamos, compramos y leemos por Internet. Y es que, en un escenario como este, no podía faltar un término nuevo que se refiere a la economía por Internet. Se trata del Fintech y está revolucionando el mundo de las finanzas.

Uno de los elementos clave en esta economía virtual son los bitcoins. Se trata de una moneda virtual que ha presentado un crecimiento increíble en los últimos años. Tanto es así, que hoy, miles de personas buscan invertir en bitcoins para ganar dinero.

¿Qué es bitcoin?

Puede que hayas oído alguna vez este nombre, puede que sepas perfectamente lo que es, o puede que te queden dudas en relación a esta nueva moneda. En realidad, sea la opción que sea, te irá bien refrescar o ver si puedes recabar nueva información antes de empezar a ganar bitcoins.

Un bitcoin es una moneda mediante la cual podemos intercambiar tanto servicios como productos. La novedad de bitcoin es que se trata de una moneda virtual, que no podremos tocar y que presenta unas características propias que no tienen otras monedas.

La diferencia más notoria es que nadie controla esta moneda. No tiene un emisor central como puede ser el caso del dólar o el euro. Y es que se trata de una moneda que no pertenece a ningún país y no dispone de intermediarios.

Además, se trata de un dinero que te pertenecerá totalmente, ya que nadie podrá congelar tus cuentas. Otra de sus ventajas es la imposibilidad de falsificación, al tratarse de sofisticado sistema criptográfico.

En realidad, se parece bastante al dinero en efectivo, ya que también es privado y mantenemos nosotros el control. Pero utilizando esta criptomoneda, podremos disfrutar de las ventajas del mundo virtual y enviar dinero de modo inmediato y a cualquier parte del mundo.

Cómo ganar bitcoins

Todos sabemos qué tenemos que hacer si queremos ganar euros, y es trabajar. En el caso de los bitcoins es diferente. Para conseguir las criptomonedas, tendremos que acudir a una casa de cambio, donde podremos canjear bitcoins por euros, por ejemplo. Una de las casas que goza de más confianza y popularidad en Internet es Coinbase.

Podemos utilizar Coinbase a modo de monedero virtual de manera que podemos acumular nuestro bitcoins pero también podemos comprar y vender desde aquí. La plataforma permite intercambiar divisas entre particulares, quedándose Coinbase una comisión. De este modo, podrás comprar y vender de modo particular y a tu criterio. Se trata de transacciones privadas entre particulares, que no están reguladas por ningún Estado.

Para ganar dinero con los bitcoins , lo que se debe intentar es vender cuando estén más altos y comprar cuando estén más bajos. De este modo, podrás hacerte con más unidades de esta moneda, que ya está revolucionando el mundo.

Invertir en bitcoins es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero hasta ahora, la gente que ha apostado por ello ha obtenido ganancias significativas. Se trata de una inversión, así que siempre supone un cierto riesgo, pero con algo de conocimiento y mucho cuidado, se pueden llegar a obtener grandes beneficios.

Los métodos

Existen diferentes maneras de ganar bitcoins. En primer lugar, se puede invertir mediante broker. Se trata de contratar a un intermediario para que gestione tus bitcoins. Dado que se trata de un mercado en crecimiento, no habrá problema en comprar o vender estas monedas.

Si prefieres hacerlo tú mismo, te recomendamos abrir una cuenta en Coinbase. Es importante utilizar un lugar como este, con buena reputación. Solo tendrás que esperar a vender bitcoins por un precio superior al que has pagado para obtener beneficios.

Otra opción muy útil para invertir en bitcoins es minar bitcoins, lo que significa usar un software para resolver problemas de matemáticas. Cuando terminas un bloque te dan una cantidad de bitcoins. Aunque se obtienen buenos resultados, puede ser algo complicado para algunos.

Por último, en Estados Unidos se pueden obtener bitcoins en cajeros automáticos, pero esta opción aún no ha llegado a nuestro país. A través de los cajeros se puede canjear y también cobrar los bitcoins.