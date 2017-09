¿Qué debes hacer si te toca un gran premio de la Lotería?

Cuando una persona se convierte en la afortunada de recibir un gran premio de la Lotería, aparte de la alegría que supone obtener tal cantidad de dinero, tendrá que ser prudente y dejarse guiar por asesores para que, de esta forma, no se deje llevar por la euforia del momento y despilfarre toda su reciente fortuna.

No sería la primera ni la última vez en escuchar que el ganador de un premio ha acabado totalmente arruinado. Y es que existen miles de cosas en las que gastar ese dinero que realmente no se necesitan, las cuales suponen un gran atractivo para el usuario pero que pueden traerle graves consecuencias. Por tanto, lo mejor es saber administrarse y conseguir disfrutar durante mucho tiempo de ese dinero.

Resta los impuestos de tu premio

Lo primero que hay que tener presente, es que el dinero que el afortunado va a percibir, no es el que aparece en el cupón. A este premio habrá que restarle los impuestos, los cuales en España son de un veinte por ciento del total en todos los premios que superen los dos mil quinientos euros.

A veces, es aconsejable mantenerse en el total anonimato. De esta forma, el afortunado evitará rodearse de personas aprovechadas que solo andan detrás de su fortuna. Se recomienda cambiar de número de teléfono y de localidad durante una temporada. También es importante contratar a un asesor fiscal y otro financiero, los cuales no se conozcan entre sí. Otro aspecto a tener en cuenta, es aprender a decir no. De esta forma, el afortunado no apoyará cada aventura empresarial que le propongan. Y, por supuesto, esta persona debe ser consciente de que el dinero le puede solucionar los problemas económicos, pero no todos los demás.

¿Dónde puedo comprar Lotería de Navidad?

Ya se acerca el mes de diciembre, y con él llega la Navidad y el sorteo de El Gordo. Muchas personas esperan con ganas este gran día y buscan durante todo el año el número que les cambie la vida. Sin embargo, no todos encuentran ese número que buscan y se tienen que conformar con el que vendan en la administración más cercana a ellos.

Gracias a Internet, estas personas tienen más oportunidades de encontrar ese número. La lotería de Navidad Ventura 24 les ofrece la opción de comprar su décimo en las administraciones más afortunadas, o de buscar ese número o terminación soñada de forma online.

¿Cómo cobrar la Lotería de Navidad?

Desde el año 2015, la manera en la cual se puede cobrar el premio ha cambiado. Hasta esa fecha, el afortunado tenía que esperar hasta el día siguiente para cobrarlo. Sin embargo, actualmente, esta persona podrá reclamarlo a partir de las 18:00 horas del mismo día veintidós de diciembre, es decir, el día que se celebra el sorteo.

Si el premio es inferior a tres mil euros, el afortunado tendrá que dirigirse a cualquier administración de lotería. Si por el contrario el premio es superior a esa cifra, deberá acudir a una de las entidades financieras concertadas o a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado con su DNI y su décimo premiado.