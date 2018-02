666 hackers presenta su nuevo concurso de hacking ético

Todo el mundo sabe que hay que proteger los aparatos electrónicos de posibles virus y operaciones en manos de los hackers con fines delictivos. Tanto los usuarios como las empresas sufren los peligros del hackeo diariamente. Esta figura podría definirse como un conjunto de piratas informáticos que pueden entrar en cualquier ordenador y extraer información de lo que les interese, con el fin que sea, sin permiso del propietario del aparato electrónico.

No obstante, aunque solo conocemos socialmente esta visión y uso que se hace del hackeo, no es el único que existe. Se puede usar a nivel moral con el fin de ayudar a los usuarios para que se sientan seguros cuando navegan por Internet. Es decir, el hackeo moral se puede usar en respuesta al hackeo delictivo.

666 hackers es una organización que se dedica al hacking ético y a la ciberseguridad, integrada por profesionales altamente formados en informática, especializados en seguridad y el uso del hackeo en términos morales para ayudar a los usuarios y a las empresas que sufren de esta problemática. Posee un programa muy sencillo, rentable y flexible con el objetivo de ayudarle a crecer y mejorar su organización o empresa en términos de seguridad informática. Siempre disponible, 666 hackers, siempre está dispuesto a atenderte mediante su soporte técnico.

Su ideal moral

El líder de 666 hackers llamado bajo el Nick name de Ché, cuenta como nació esta iniciativa tras visitar una web de Pedro Agudo.

Dicho textualmente por él, destacamos la siguiente frase para comprender la visión que 666 hackers quiere trasmitir: “Nos dimos rápidamente cuenta que la sociedad demandaba una serie de servicios y profesionales en el ámbito de la ciberseguridad y el hacking ético. Y que, por muchos motivos, la conexión entre los clientes y los profesionales no era sencilla. Así que nos decidimos a crear la plataforma que aspira a ser la referente en el ámbito del hacking ético.”

De modo que esta iniciativa innovadora es un gran paso para resolver problemáticas en las que hasta ahora no se sabía como intervenir para proteger a los usuarios. ¿Por qué no usar el hackeo para proteger a las personas de él mismo? En ocasiones no nos damos cuenta de que lo que tenemos es una herramienta muy potente, pero que dependiendo del enfoque que implementes, se puede usar de un modo o de otro. Esto es con exactitud lo que ocurre con el hackeo, tenemos una visión negativa de éste porque normalmente se ha usado como amenaza informática, pero ¿y si nos percatamos de que se puede hacer un uso positivo?, ¿no sería toda una revolución usarlo moralmente para ayudar a la gente?

Su nuevo concurso

666 hackers estrenará su nuevo concurso el día 16 de Marzo de este mismo año, para poner a prueba a los mejores hackers. El evento pretende ser el bautismo de fuego de esta red social formada por profesionales y organizaciones relacionadas con la seguridad informática. De modo que, si eres hacker o programador informático, puedes inscribirte en el concurso para demostrar tus habilidades mediante el uso de herramientas de software sin ningún otro requisito. Los participantes podrán asistir individualmente o en grupo de tres personas máximo. Los tres mejores serán los premiamos y formarán parte de la plantilla 666 hackers. En el concurso se plantearán diferentes tipos de problemáticas que deberán resolver entre estas categorías: Sistemas Debian para hackeo ético, Deep Web y técnicas de cifrado.

Para conocer más a que se dedica 666 hackers, cabe destacar que además de red social, ofrece soluciones informáticas y productos en el área de la ciberseguridad. Sus productos van desde distribuciones Linux para hacking, firewalls y SOC. Además, en el área de servicios cubren las necesidades de auditoría y hacking ético, defensa y ataque. A la red de 666 hackers, poco a poco, se le van añadiendo nuevos compañeros, entre ellos, empresas de diferentes ámbitos como de inteligencia y de ciberseguridad con el Grupo Avizor, así como integradores de sistema como Punto Red Informática y Kerberos NS, tanto del ámbito de la transformación digital como es el caso de AdaptaTec.

Con toda está información, nos atrevemos a confirmar que este equipo de profesionales les espera un próspero futuro en el sector del hacking informático garantizando la seguridad y detectando fallos o vulnerabilidades en los sistemas en los que se trabajan. Con el tiempo, los profesionales y la sociedad en general, se irá concienciando de la gran importancia que tiene profundizar en la seguridad informática para el beneficio de todos. Adéntrate en el hacking moral, ya seas profesional o cliente, una nueva visión informática está ahí fuera, solo hace falta confiar en ella y desarrollarla aún más.