5 trucos que desconocías para aprovechar tu smartphone al máximo

La tecnología se ha adueñado de nuestras vidas de una forma casi impensable. No hay hábito diario, no hay cosa que hagamos que no tenga de por medio algún sistema informatizado o algo relacionado con el ámbito tecnológico. Y como prueba de ello tenemos un aparato tan simple como presente en nuestro día a día, el smartphone.

Siempre va en nuestro bolsillo, o bolso, y recurrimos a él de forma permanente y continua. Si necesitamos hablar con alguien, lo cogemos; si necesitamos buscar información sobre algo, lo cogemos; si hemos de hacer una reserva, lo cogemos; incluso si tenemos que comprar leche, lo cogemos. La evolución de estos dispositivos les ha aportado la etiqueta añadida de "inteligentes", y es que su cúmulo de posibilidades se ha disparado hasta el infinito, convirtiéndose en una de las herramientas más versátiles y útiles en nuestra rutina.

Y, aunque los usemos tanto, no sabemos la infinidad de cosas que se pueden hacer con ellos. No terminamos de aprovechar las capacidades de nuestros teléfonos móviles, y lo cierto es que su utilidad es tremendamente grande cuando sabemos emplearlos a fondo. Hay cosas, incluso, que nos evitan problemas relacionados con su uso, como esos borrados accidentales o bloqueos inesperados. Hay mucho detrás de esa pantalla, y precisamente de eso queremos hablarte.

¿Sabes aprovechar bien tu teléfono móvil?, ¿sabes de todo lo que realmente es capaz un smartphone? Tanto si tu respuesta es afirmativa como si es negativa, te conviene echar un vistazo a esto. Vamos a explicar una serie de trucos que tiene tu móvil que probablemente desconozcas. Herramientas, portales y muchas funciones que están ahí, pero que ni imaginabas que existieran.

Recuperar fotos eliminadas

Uno de los inconvenientes más comunes cuando ves que te quedas sin espacio y empiezas a eliminar más de la cuenta. Aunque creas que no puedes, es posible recuperar fotos del celular aun habiéndolas eliminado. Tanto si las fotos estaban almacenadas en la tarjeta MicroSD que se suele tener en el interior del dispositivo, como si es en la memoria interna que este posee, existen apps que se encargan de realizar un diagnóstico y, si el borrado se ha llevado a cabo hace poco tiempo, recuperar toda esa información eliminada.

De esta forma, además de fotografías, es posible incluso traer de vuelta documentos, copias de seguridad y demás archivos que, por accidente o de forma premeditada, fueron eliminados del terminal. No pierdas la calma porque hay solución y es tremendamente fácil de ejecutar.

Ver series online sin pagar

Todos conocemos de sobra las plataformas de streaming de vídeo que hay en la actualidad. Infinidad de hogares disfrutan de sus servicios para ver series y películas a cambio de una cuota mensual. Pero, ¿se puede disfrutar de esto sin tener que pasar por caja? Sí. Hay formas de contar con un netflix gratuito que te permita disfrutar de multitud de contenidos desde la comodidad del sofá de casa.

Con un brevísimo vistazo por internet, puedes ver que hay muchos portales explicando procedimientos distintos para usar sistemas como Netflix sin tarjeta de crédito, sin cuotas y sin suscripciones de pago.

Traducir fotos

Viajas al extranjero y te encuentras con numerosas señales que no sabes lo que significan. Intentar traducirlas introduciendo texto en el móvil puede ser algo complicadísimo, sobre todo si tienen caracteres propios de su alfabeto. Afortunadamente, los smartphones actuales cuentan con apps que traducen el texto aparecido en fotografías. Así, solo tienes que sacar el móvil, echar una foto a aquello que quieres saber qué significa y pedir el idioma en el que lo quieras. La traducción es instantánea e infinitamente cómoda.

Nuevo mando a distancia

Se ha roto el mando de la televisión de casa y tenéis que levantaros una y otra vez para cambiar de cadena, encenderla, apagarla o simplemente ajustar el volumen. Pero lo cierto es que no hace falta, a través de diferentes aplicaciones es posible sincronizar el teléfono con el televisor para que haga de mando. Puedes aprovecharlo para gastarle alguna broma a un amigo en su casa o, simplemente, para tener un sustituto hasta que recibas un mando nuevo. El rango de distancia es lo suficientemente amplio para usarlo cómodamente en el salón de tu vivienda.

Carga rápida

Aunque hay terminales que incluyen una función de carga rápida, la mejor forma de garantizarla es poner el teléfono en Modo Avión. Una vez activado, este anula todas sus conexiones para reducir el gasto de batería, lo que a su vez implica que esta se cargue más rápido. Si tienes poco tiempo para recargar, activa esta opción y enchufa tu móvil a la corriente. Así aprovecharás al máximo este margen de tiempo reducido.