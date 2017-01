Sada advierte del rechazo del PP a que la Xunta asuma las obras del río Maior

María del Carmen Pose Varela es la nueva concejala del PP de Sada. La toma de posesión de esta edil abrió la sesión plenaria que, a partir del segundo punto, se instaló en un constante cruce de acusaciones entre la coalición de izquierdas y el principal grupo de la oposición, el PP. También entre el exalcalde conservador, Ernesto Anido, y Emilio Gómez, de Sada Popular. Sin embargo, la noticia saltó en Santiago. El alcalde informó el rechazo del PP a la enmienda presentada por En Marea a los presupuestos de 2017 en la que solicitaba una reserva de fondos para acometer este año la canalización del río Maior a su paso por Sada. Una intervención que disgustó sobremanera a Anido, que acusó al alcalde a utilizar el pleno para verter una opinión y no para informar, advirtiendo de que este rechazo en comisión no es definitivo.

Portela adelantó que en caso de que la Xunta no financie las obras, el Ayuntamiento de Sda tomará medidas y tratará de incluirlo en su presupuesto de 2017. El PP se comprometió a apoyar esta propuesta, lo que supondría que el municipio tuviese que asumir las obras que, de acuerdo con las indicaciones de los expertos, urge ejecutar para evitar sucesos como los de 2016.

El PDSP votó con el Gobierno de Portela la modificación de la ordenanza reguladora de venta ambulante, que los populares consideraron resultado de la “improvisación” y que el edil de Promoción Económica, Liss Suárez Becerra, apoyó en la obligación de dar respuesta a la necesidad de todos los colectivos, adelantando además que, a corto plazo, también se prevé la modificación de la ordenanza fiscal que regula el Feirón de Sada.

La propuesta de Urbanismo en relación con el cambio de la tasa por concesión de licencias urbanísticas se aprobó por unanimidad de los 17 miembros de la corporación de Sada.