El PP insta al Ayuntamiento de Betanzos a aclarar los costes del proceso contra Faraldo

Un día después de que se conociese la sentencia que absuelve a la exalcaldesa, María Faraldo, el PP de Betanzos, que permaneció en silencio durante todo el proceso, salió al paso del dictamen judicial para mostrar su satisfacción e incidir en que “ha quedado claro que el Gobierno del Partido Popular en la cuidad en el mandato 2007-2011 no cometió ningún delito”, declaró su actual portavoz, José Ángel Rodríguez Prieto.

Asimismo, los conservadores instan al Gobierno de Betanzos a aclarar los costes del proceso con cargo a las arcas municipales, un “dinero de todos los vecinos, que son los que tendrán que asumir los importes derivados del juicio y las minutas de los servicios jurídicos contratados por el Ayuntamiento de Betanzos”, que ejerció la acusación particular contra María Dolores Faraldo Botana.

Los populares consideran que es el momento de que el PSOE y el BNG –en su comunicado no citan a Cidadáns por Betanzos, un partido ahora extinguido, pero que en su momento promovió la denuncia contra María Faraldo– “den las oportunas explicaciones sobre este intento de desprestigio de la exalcaldesa y del PP”.

Así, Rodríguez Prieto señaló: “Hoy –por ayer– somos conocedores de una sentencia clara y contundente que demuestra la transparencia y honradez con la que ha gobernado el Partido Popular en este ayuntamiento”. Además dice que su grupo permanece “a la espera del posicionamiento por parte del actual gobierno socialista” y que tratarán “de aclarar en sesión plenaria el gasto de dinero público que ha supuesto para las arcas municipales todo este proceso”.

Dictamen

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, del pasado 16 de marzo, absuelve tanto a Faraldo como al director del conservatorio y al docente contratado, al que considera una “la víctima de la contratación irregular” de 2009. Los tres se sentaron en el banquillo de la Audiencia de A Coruña.

La sentencia apunta a que “los hechos enjuiciados y declarados probados no son constitutivos de los delitos” y censura que el Ayuntamiento de Betanzos, personado como acusación particular, hubiese realizado “una interpretación muy selectiva de la imputación”, al mantener la acusación solo contra Faraldo.

El tribunal estima que la política popular, “médico de profesión sin formación jurídica” dio “una versión creíble” de lo ocurrido, pues mantuvo que la contratación como autónomo era habitual antes de llegar ella al cargo en 2007.

“El problema que se estaba planteando era temporal y urgente, consultó con la Intervención las condiciones para los contratos menores, que estas eran que su duración no excediera de un año, y que no supusiera un desembolso de más de 18.000 euros”, añade la Audiencia de A Coruña.

Por otra parte, considera que “de la declaración de los tres acusados no es posible deducir ningún acuerdo de voluntades para favorecer a una determinada persona y, al margen del procedimiento legalmente establecido, colocar como falso autónomo al que no es otra cosa que personal laboral saltándose los procedimientos de concurso público, publicidad, mérito y capacitación”, recoge el fallo, del día 16. l