Más de un millar de filloas a la hora, de Lestedo a Sada

El Entroido es una de las celebraciones más arraigadas en Galicia y, en consecuencia, también en Sada. Un año más, la animación y la sátira propias de estos días tomarán las calles del municipio, pero esta vez desde una óptica distinta, novedosa y más atractiva, adelantó la titular de la Concejalía de Cultura sadense, María Pardo Fafián.

Un pasacalles a caballo a cargo dos “Xenerais da Ulla”, invitados por la Asociación de Empresarios As Mariñas, abrirá los actos carnavalescos el sábado 25, y el domingo, la Festa da Filloa de Sada contará “coa impresionante Filloeira de Lestedo, capaz de elaborar máis de 1.000 á hora”, precisó Pardo.

Además, la Concejalía de Educación, Juventud y Salud programa “obradoiros” de conciliación para las mañanas del Luns de Entroido y Mércores de Cinza. También el lunes, pero por la tarde, se desarrollará “unha peculiar festa infantil na que os protagonistas serán os máis pequenos” con la idea que de “os pais poidan deixar aos seus cativos a cargo dos monitores e aproveitar para ter un pouco de espallamento entre adultos”, añadió María Pardo.

Mientras, en el exterior, se desarrollará “Entroido on Live”, una apuesta nueva de Educacion y Juventud que pretende “dar o seu espazo no Entroido aos mozos e as mozas de Sada”. Una actividad que se cerrará con una fiesta en la carpa con entrada libre, DJ, fotomatón... y una barra de coctelería sin alcohol, además del sorteo, entre los que consigan resolver el reto del juego, de una PS4.

El Martes de Entroido se celebrará el tradicional desfile, con premios para los ganadores, incluidos 1.000 euros en metálico, indicaron desde Sada. “Remataremos as festas –apostilló la edil– recuperando o Enterro da Sardiña o Mércores de Cinza”. La comitiva partirá a las 19.30 del entorno de La Terraza para acabar, alrededor de las 20.30, en la playa de Las Delicias, al lado de la desembocadura del río Maior. n