Una “marea” escolta a la Virxe dos Remedios hasta el Mandeo

Betanzos volvió a mirar hacia A Ponte Vella. Nosa Señora do Camiño, la Virxe dos Remedios es, por decisión de los betanceiros, protectora, vigía y guardiana de la capital histórica As Mariñas. La romería mariana más concurrida de la comarca cita cada 8 de septiembre a miles de personas en uno de los barrios con más solera de Betanzos. Bajo cientos de banderolas de papel y dos arcadas con la figura de Nosa Señora. Desde las 08.00, coincidiendo con la primera misa, hasta la procesión de la tarde que, un año más, volvió a paralizar Betanzos. Con un fondo musical de campanas repicando que puede oírse en toda la ciudad y consigue emocionar a más de uno, desde Tiobre hasta Pontellas y de Brabío a Piadela.

La imagen sale en procesión solo una vez al año y el “desfile” congrega a devotos del entorno de Betanzos, pero también de los de Ferrol, A Coruña y Lugo.

El puente que une las dos orillas del Mandeo volvió a convertirse en el pasadizo de ilusión y devoción por el que transitaron decenas de romeros dispuestos a cumplir con Os Remedios.

Protección Civil, Policía Local y Cruz Roja de Betanzos participaron en el dispositivo especial de tráfico, seguridad y emergencias desde primera hora de la mañana y, esta vez, con particular control de los accesos al entorno del santuario, donde volvieron a instalarse media docena de puestos de roscas y velas, y a los aparcamientos indebidos en los arcenes de la vía que une el templo con el Camiño Inglés.

El último acto del día obligó, minutos antes de la procesión, a cortar la circulación en la calle de Saavedra Meneses, a al espera del paso de Os Remedios a hombros de los cofrades de Nosa Señora do Camiño y de voluntarios de Protección Civil, que se turnaron en la bajada y la subida, y acompañada por la Banda de Música de Betanzos.

A su llegada al cruceiro situado en el inicio de la cuesta, las bombas de palenque, que cada año dispara la misma familia en señal de veneración y ofrecimiento, emociona hasta provocar lágrimas entre los devotos que participan en la procesión para cumplir promesas o pedir mediación a Nosa Señora. Una marea humana que bajó desde el santuario y llegó al Mandeo.

La interpretación de La Salve cierra los actos en A Ponte Vella. Dentro de 365 días, el 8 de septiembre de 2017, el barrio volverá a asistir emocionado a la salida de su patrona, con su vestido de gala, casi hasta poder tocar el Mandeo. Pero antes, en cuestión de semanas, el día 29, tendrá una nueva cita para celebrar la Festa dos Alborotados, coincidiendo con San Miguel. Esta coincidía con la elaboración del mosto, y que consiste en pisar uva y saborear los primeros caldos de la cosecha de uva de Betanzos. El “ceremonial” comenzará con ofrenda de fruto en el Santuario de O Camiño.

Aunque hace años que no se celebra de manera oficial, la recreación del prensado, la representación de los distintos trabajos de la vendimia y una degustación, además de la verbena en A Eira Vella, eran los platos fuertes de Os Alborotados.

Lo que sí habrá será la novena que, durante los nueve días previos a San Miguel, atraerá decenas de personas hasta Os Remedios. Eso sí, bastantes menos que la multitudinaria cita diaria con la que numerosos vecinos consideran protectora de Betanzos.