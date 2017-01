Asembleas Abertas de Curtis pide al alcalde que "devuelva lo recibido de Novacaixagalicia"

La agrupación municipal Asembleas Abertas de Curtis ha pedido al alcalde, Javier Caínzos (PP), que "devuelva lo recibido de Novacaixagalicia". "El Tribunal Supremo envía a la cárcel a los exdirectivos de Novacaixagalicia por apropiación indebida con fines de lucro personal, pero los responsables políticos de estos delitos siguen impunes, como es el caso del señor Javier Caínzos, alcalde de Curtis y miembro del Consejo de Administración de la caja, que aprobó en ese momento las indemnizaciones millonarias a sus directivos".



En un comunicado, Asembleas Abertas de Curtis ha denunciado que Caínzos "no sólo no pagó las consecuencias de sus actos, ni política ni judicialmente, sino que ni tan siquiera se dignó a devolver el dinero percibido de la caja".



"Durante su paso por la caja también se produjo la estafa de millones de euros a los preferentistas", ha remarcado la agrupación municipal, justo antes de indicar que "la gestión que llevaron a cabo implicó tener que rescatar a esta entidad con 9.000 millones de euros del erario público".



A continuación, ha lamentado que Caínzos no haya asumido sus "responsabilidades": "Sigue ejerciendo como alcalde de Curtis y, además, ha sido premiado con el puesto de diputado provincial", han censurado desde Asembleas Abertas de Curtis.



En esta línea, esta agrupación municipal se ha servido de las palabras de un alcalde del PP para reafirmar su postura. Concretamente, se ha referido a las palabras del regidor de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro (PP), quien hizo público que su renuncia a la candidatura en la que la dirección provincial lo proponía como diputado provincial por el partido judicial de Betanzos, junto con el alcalde de Curtis, se basó en el convencimiento de que no sería ético ni moral compartir candidatura con un político que fue consejero de Caixa Galicia.



PALABRAS DEL ALCALDE DE OZA-CESURAS



"Sería un acto indigno con mis vecinos, con los afectados, con mis concejales, con mi propia familia y conmigo mismo aceptar la invitación del PP provincial, más cuando la semana pasada el alcalde de Curtis tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional acerca de su pertenencia al consejo de administración de Caixa Galicia", argumentó el regidor de Oza-Cesuras en junio de 2015.



A pesar de todo lo relatado, han señalado desde Asembleas Abertas de Curtis, el alcalde de este municipio coruñés "no hizo ni el más mínimo gesto por rectificar, devolver el dinero y, cuando menos, pedir disculpas por la gravedad y consecuencias de su actuación".



También ha lamentado la agrupación municipal que, desde el PP, "parece que también quieren echar tierra sobre el asunto", premiándolo, ha criticado, con "algún carguillo más".



INGRESO EN PRISIÓN



La Audiencia Nacional ordenó el pasado lunes 16 de enero el ingreso en prisión para cuatro directivos de Novacaixagalicia (NCG) y un asesor jurídico que fueron condenados en 2015 a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.



Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada --que se prepararon las prejubilaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente--, Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixanova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, que han ingresado en la tarde de este lunes 16 de enero en la cárcel.