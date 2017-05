Ferida unha persoa tras chocar dous turismos en Arteixo (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste mércores tras chocar dous turismos na localidade de Arteixo (A Coruña).



No momento de producirse o accidente os vehículos circulaban pola estrada que une Feáns e Uxes, á altura do punto quilométrico 7,500 da estrada DP-0512, segundo informou o 112 Galicia.



Foron varios os particulares que, pasados uns minutos das 8,00 horas deste mércores puxeron os feitos en coñecemento do persoal do 112 Galicia. Segundo indicaron, aínda que as persoas estaban fóra dos turismos, estes interrompían a circulación.



O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 pasou aviso a Urxencias Sanitarias e ás forzas da orde. Así mesmo, foron informados os Bombeiros da localidade, os efectivos de Protección Civil e o persoal do servizo de mantemento da estrada.



Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou á persoa ferida ao Hospital Quirón na Coruña, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.