Feijóo exigirá a los Franco “cumplir” como cualquier propietario de BIC

La Xunta exigirá a los Franco que “cumplan” la disposición vigente, que exige abrir el pazo de Meirás cuatro días al mes para visitas públicas, teniendo en cuenta su consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, señaló en las últimas horas que desconoce el cambio de gestión hacia la Fundación Francisco Franco. “Tengo escasa información, por no decir nula”, respondió a preguntas sobre esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. La entidad, con sede en Madrid, señaló que su tarea responde a un encargo de Carmen Franco Polo.

En cualquier caso, Feijóo apuntó a que “exigirá” a los herederos “todo o que sexa cumplir a lei e os compromisos” en relación a un Bien de Interés Cultural, como a cualquier otra “familia que sexa titular dun BIC radicado en Galicia”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reiteró a la Xunta su solicitud para gestionar directamente las visitas a Meirás. El alcalde, Benito Portela, remitió una carta a Feijóo en la que expone, por segunda vez, su ofrecimiento, ya planteado hace dos años, después de que la coalición de Sadamaioría, PSOE y BNG asumiese el Gobierno de Sada.

De “disparate” y “esperpento” calificaron En Marea y el BNG que la Fundación Francisco Franco gestione el acceso a As Torres de Meirás. La diputada Ánxeles Cuña lo consideró “unha burla”, en tanto quien administra el acceso es una “entidad franquista” que –añadió– “supone una continuación del expolio al que se somete a un pueblo después de que el pazo fuera obtenido de forma ilegítima”.

El BNG presentó una batería de iniciativas parlamentarias para tratar de revertir la situación y denunció que “la Fundación Francisco Franco no puede trasladar información veraz de lo ocurrido durante la dictadura en Meirás y en Galicia”. La portavoz de Cultura, Olalla Rodil, ve “un insulto a la memoria de las víctimas de la dictadura fascista y a la dignidad de Galicia”. Instó a la Xunta a que traslade su rechazo a estos cambios a la familia Franco. l