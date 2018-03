La Diputación insta al Estado a iniciar el proceso de recuperación de Meirás

Acuerdo histórico en la Diputación de A Coruña. Los seis partidos políticos con representación en el organismo provincial acordaron instar al Estado a “exercitar as accións administrativas e xudiciais oportunas” para incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco.

La vicepresidenta, Goretti Sanmartín, que se ocupó de exponer la propuesta, señaló que esta cumple el acuerdo plenario del 15 septiembre de 2017 por el que esa institución se comprometía a encargar un estudio sobre la transmisión del pazo, entregado “al Jefe del Estado y Caudilo de España” el 5 de diciembre de 1938.

Además, la Diputación de A Coruña se comprometió a trasladar a la Xunta, al Parlamento de Galicia, al Gobierno y las Cortes do Estado, a los grupos parlamentarios, “e a todas as institucións e organismos que sexa necesario”, el informe –“histórico e xurídoco”– encargado por la institución y elaborado por dos equipos de investigación coordinados por Emilio Grandío y Xabier Ferreira.

Desde el PP, su portavoz provincial, Agustín Hernández, incidió en el compromiso de los populares gallegos en incorporar Meirás al patrimonio público “sen coste algún para a administración” mediante el consenso, “sen protagonismos individuais” y siempre con garantías y, en relación con el rechazo del PPdeG a una propuesta similar presentada por el BNG en O Hórreo, argumentó que “o lóxico” es que cada administración “escolla o seu su camiño”, matizó Hernández. l