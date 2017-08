La Comisión da Memoria Histórica pide que se denuncie a la Fundación Franco por delito de odio

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) pedirá a la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás –que conforman diversos organismos como la Diputación y la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada– que considere “como acción urgente e inmediata” la denuncia contra la Fundación Franco por delito de odio, al tiempo que insiste en reclamar a la familia del dictador la devolución del Pazo de Meirás.

La CRMH respondió así al último comunicado de la FNFF en el que pedía a la “derecha cobarde” defender a la “media España víctima del Frente Popular” y en el cual también aseguraba que el “dictador no fusiló a nadie” ni dictó condenas a muerte en España.

De este modo, la comisión considera que estas palabras “insisten en el relato negacionista” del “genocidio franquista” y “vuelven a equiparar” víctimas con verdugos. Advierte también de que existen herramientas para frenar estas conductas e insiste en la “necesidad de una coordinación y consenso amplio” en la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás para que el Bien de Interés Cultural (BIC) pase a manos públicas, así como para que lidere las denuncias contra la Fundación.

Para la CRHM, la acusación de delito de odio “no solo” garantiza los derechos a la no discriminación o a la protección de la igualdad y de la diferencia, sino que también “debe proteger valores superiores” de los derechos fundamentales, de la misma manera que “no es casual” este “resurgir” del discurso franquista en España, que el colectivo enmarca dentro de una “estrategia” para “instalar una alternativa franquista que socave la frágil democracia española”, asentada “sobre una reforma tímida” de la dictadura.



1 “Materia exclusiva da Xunta”

El sadense Carlos Babío, que investigó durante años el proceso que culminó con la entrega del pazo al dictador, acusa a la Xunta de “non mover un dedo” para resolver la actual situación de Meirás y “mirar para outro lado” pese a las condenas públicas de Feijóo. Para él, como miembro de la CRMH de A Coruña, “a Xunta ten competencias en materia de xestión cultural, agás en patrimonio histórico do Estado”. Así, “o Pazo de Meirás é materia exclusiva da Xunta, como é a declaración de Ben de Interese Cultural (BIC)”.

En palabras de Babío, aunque “certo é –e normal, por outra parte– que a administración autonómica non se vai a poñer con detalle como se ten que asinar un convenio, con que condicións, si ten competencias á hora de determinar o réxime de visitas a un BIC como é Meirás”.

“Coa lei na man –añadió–non poden esixir que abran máis de catro días ao mes, pero só poden actuar contra as visitas limitadas que teñen establecidas, xa que agora nin sequera se pode acceder á planta de arriba, non podes ver absolutamente nada… A visita está limitada á capela, os xardíns… E non se pode fotografiar…”, explicó Carlos Babío.





2 El BNG pide declarar “non gratos” a los Franco

El BNG presentó una declaración institucional y una proposición no de ley en la que reclama al Parlamento y a la Xunta que se posicionen en relación al conflicto surgido con el Pazo de Meirás, pidiendo su “devolución” al ámbito público y declarando tanto a la familia Franco como a la Fundación Francisco Franco “no gratos” en Galicia. Así lo explicó en rueda de prensa el diputado nacionalista Luís Bará, que reclamó que desde O Hórreo se lidere un “llamamiento a todas las instituciones” para que se adhieran a la plataforma creada “en pro de la devolución del pazo”, una cuestión que “debería liderar a Xunta”.





3 En Marea muestra su “total apoio” a Sada

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) pedirá a la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás –que conforman diversos organismos como la Diputación y la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada–

Con esta iniciativa, pretende que la cámara gallega se pronuncie sobre lo que califica como “uunha das maiores vergoñas do espolio franquista e de falta de respecto coa memoria das vítimas da ditadura de Franco”. También respaldan el acuerdo del pleno para instar a la Xunta a solicitar que sea la administración sadense la que gestione el régimen de visitas al BIC Pazo de Meirás, y a que se evite y, en su caso, no autorice que quien las organice sea la Fundación Franco.



4 El PP reitera su desacuerdo con la Fundación Franco

La diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias reiteró que a su grupo no le parece “adecuado” que la Fundación Franco gestione las visitas del Pazo de Meirás.

En cuanto a la propuesta nacionalista, indicó que “el PP se sumará al debate cuando entre en el orden del día de la comisión correspondiente”



5 Los socialistas hablan de “usurpación” al pueblo

El PSdeG también aclaró su postura ante la controversia generada por la Fundación Franco, resaltando que el edificio histórico fue “usurpado” a los vecinos por el “ditador” y su familia, de acuerdo con la respuesta de la diputada socialista Patricia Vilán, a la que se le preguntó por la postura del PSOE ante la declaración institucional y la proposición presentada por el BNG en la que pide “declarar á familia Franco e á Fundación ‘non gratos’ en Galicia".