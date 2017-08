Un espectáculo audiovisual del británico Dave McKean abre el lunes el Viñetas desde o Atlántico 2017

El Salón del Cómic Viñetas desde o Atlántico arranca este lunes en A Coruña, en su vigésima edición, con un espectáculo audiovisual gratuito del dibujante británico Dave McKean que tendrá lugar a partir de las 21,00 horas en la sede de la Fundación Barrié.



Dos horas antes se celebrará la inauguración oficial del Salón del Cómic de A Coruña con un acto en el Kiosko Afonso en el que participarán el regidor herculino, Xulio Ferreiro, y el director del certamen, Miguelanxo Prado.



El espectáculo de McKean, titulado 'Black Dog, the dreams of Paul Nash', es una sesión de música en vivo con proyección de las imágenes de la novela gráfica que publicó el británico sobre Nash, uno de los nombres claves en el surgimiento de los movimientos modernista y surrealista.



Dave McKean está considerado una de las voces más creativas del Reino Unido gracias a su trabajo como ilustrador, diseñador gráfico, fotógrafo, cineasta o músico.



PROGRAMACIÓN



En esta edición, según ha informado la organización del Viñetas, Galicia tendrá una presencia importante. Así, hasta 17 dibujantes gallegos participarán en este veinte aniversario de un festival promovido por la Concejalía de Culturas, Deporte y Conocimiento del Ayuntamiento de A Coruña.



Entre las principales propuestas, estará la muestra retrospectiva-comparativa 'A Banda Deseñada galega nos 20 anos de Viñetas'. En ella, se mostrara la obra de 14 creadores.



En esta exposición, el público podrá contemplar ocho obras de cada uno de los autores y autoras que formaron parte del plantel del Salón. Otros originales acercarán al visitante a sus trabajos más recientes.



La muestra podrá visitarse en Afundación, que junto a la Fundación Barrié, se suman esta edición por primera vez a los espacios expositivos del Salón Internacional del Cómic.



También habrá firma gallega en el cartel conmemorativo. Así, por primera vez en la historia de Viñetas, el cartel de 2017 no se le encargó, como es costumbre, a un invitado de 2016, sino al autor gallego Xulio Martínez Pérez.



PARTICIPACIÓN GALLEGA



Otros nombres del panorama gallego tendrán también presencia en Viñetas 2017 como Kiko da Silva, creador de la revista BD de Banda y de la Escuela Profesional de Cómic e Ilustración de Galicia O Garaxe Hermético.



Además, el director del Salón, Miguelanxo Prado, formará parte con su obra 'Ardalén' de la muestra conjunta de los creadores que obtuvieron el Premio Nacional de Cómic desde su creación hace diez años.



En la sala Salvador de Madariaga, colgará la muestra de originales de la obra 'Fora de mapa', del ourensano Emilio Fonseca, que obtuvo el último premio Castelao de la Diputación de A Coruña, otorgado el año pasado.